İzmir'de Enginar Festivali Coşkusu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Reseau Delice Dünya Gurme Şehirler Birliği tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali” başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Reseau Delice Dünya Gurme Şehirler Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali" başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İEÜ ve Reseau Delice Dünya Gurme Şehirler Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde; Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, CHP İzmir Milletvekilleri, il yönetimi ile çok sayıda davetlinin bulunurken, vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. Üç gün sürecek festivalde, bu ürünü tarladan sofraya getiren çiftçiler, at üzerinde ve traktörlerinde enginar taşıdı, vatandaşlara çiçek attı. Kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.
"Enginarı tatmayanlar var"
Meydanda devam eden festival coşkusu, halk oyunu ekiplerinin gösteri ile ikiye katlandı. Buradaki törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç, "İlçede 3 bin 168 dekarlık alanda 355 çiftçinin yetiştirdiği bu güzel ürünü üçüncü kez ulusal düzeyde Türk mutfaklarına ve yabancı mutfaklara tanıtmaya çalışıyoruz. Yaprağından gövdesine kadar her türlü yemeği yapılan bu güzel bitkiyi ülkemizde tatmayanlar var. Bu sayede hem bitkimiz tanıtılsın hem de esnafımız kazanç sağlasın" ifadelerini kullandı.
"Üretim yüzde 43 arttı"
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, "Bakın Urla'da enginar iki yılda neleri değiştirdi. İki yılda üretim yüzde 43 arttı. Enginar üretim alanları iki yılda tam bin 300 dönüm arttı. Bu yıl 3 milyon kök enginar üretimi oldu. Bu ne demek; Urla rüzgarıyla yetişmiş 9 milyon baş enginar tatlandıracak sofraları. Çiftçimizi nasırlı elleriyle sofralara hiçbir aracı sokmadan, sofralarınıza sağlık götüreceksiniz. Bini aşkını stantta, lezzetleri tadıp el ürünlerinden hediyeler alacaksınız" diye konuştu.
Kaymakam Murat Sefa Demiryürek de, üç yıldır aynı amatör ruhla her yıl daha profesyonel şekilde festivalin büyüdüğünü, Büyükşehir ve ilçe belediyesinin büyük çaba gösterdiğini, kendilerinin de yönetim olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.
"Var gücümüzle üretiyoruz"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, üretimin ne demek olduğunu bildiklerini vurgulayarak şunları söyledi:
"Tarımın ne demek olduğunu, beslenmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Sanayi eşittir kalkınmadan, tarımsız kalkınılamayacağını biliyoruz. 13 yıldır tarımın, kırsalın kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, üretiyoruz. 2004 yılında başladığımızı bu yolculuk, 2010 yılında görünür hale geldi. Her sene katlanarak büyüyor. Urla'da 3.'sünü yaptığımız enginar festivalini tüm Türkiye biliyor. Bunları yenileri takip edecek. Biz çalışarak alın teriyle emeğimizle kentimizin kalkınacağına inanıyoruz. Üreterek kalkınacağımıza inanıyoruz."
Enginar tanıtılacak
Konuşmaların ardından protokol tarafından festivalin açılışı yapıldı. Açılıştan sonra festivale gelenler, stantları gezip üreticilerle sohbet etti, kendilerine ikram edilen yiyecekleri tattı. Festivale bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca festival boyunca, 'dostlar sofrası', 'Arnavut ve Bulgaristan sofrası', 'anneli kızlı' ve 'babalı oğullu' enginar atölyeleri yer alacak, sakız enginarının da marka tescili yapılacak. - İZMİR