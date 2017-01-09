İzmir'de Eğitime Kar Engeli

İzmir'in Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Alınan bilgiye göre, Urla ve Tire ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildi.



Böylece daha önce eğitime ara verildiği açıklanan Karaburun ve Bergama ilçeleriyle İzmir'de eğitime ara verilen ilçe sayısı 4'e yükseldi.