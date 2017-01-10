İzmir'de Eğitime Don ve Buzlanma Engeli

İzmir'de, don ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.



Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.