İzmir'de Düğünde Kazara Vurulan Kişi Öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi'nde geçen Pazar günü bir düğün öncesi bayrak dikme merasimi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.



Bu esnada yaralanan Hüseyin Mertel (33), 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Mertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan A.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.