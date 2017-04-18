İzmir'de Devlet Büyüklerine Hakaret Eden Şahıslar Gözaltına Alındı

16 Nisan'da yapılan referandum sonrası İzmir'de yapılan sevinç gösterilerinde konvoyun önünü keserek devlet büyüklerine hakaret eden 6 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. Kordon üzerinde sevinç gösterisinde bulunan vatandaşların önünü keserek devlet büyüklerine hakaret eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 6 kişi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. - İZMİR