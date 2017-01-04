Izmir'de DEAŞ operasyonu, Konya'dan kaçan üç aile İzmir'de yakalandı
İSTANBUL Ortaköy'deki DEAŞ katliamıyla ilgili Konya'da yapılan operasyondan sonra bu ilden 20 gün önce İzmir'e gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(Tür: Yurt)
Izmir'de Deaş Operasyonu, Konya'dan Kaçan Üç Aile Izmir'de Yakalandı
Izmir'de DEAŞ operasyonu, Konya'dan kaçan üç aile İzmir'de yakalandıİSTANBUL Ortaköy'deki DEAŞ katliamıyla ilgili Konya'da yapılan operasyondan sonra bu ilden 20 gün önce İzmir'e gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Izmir'de DEAŞ operasyonu, Konya'dan kaçan üç aile İzmir'de yakalandı
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