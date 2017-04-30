İzmir'de Deaş Operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Deaş Operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com

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