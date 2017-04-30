İzmir'de Deaş Operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.



Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.