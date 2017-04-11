İzmir'de Darbe Karşıtı Vatandaşlara Ateş Açılması Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbe karşıtı vatandaşlara tabancayla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen biri tutuklu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin A, tutuksuz sanıklar A.C, C.B, S.K. ile C.A. ve taraf avukatları katıldı.



Tanık Z.J.G, olayın olduğu yere yakın restoranı olan kardeşine yardım etmek için orada bulunduğunu söyledi.



Camiden sela okunması ve birkaç kez anons yapılmasının ardından olay yerine 3-4 araçtan elleri sopalı bir grubun indiğini gördüğünü ifade eden Z.J.G, küfrederek ve bağırarak parka giren kalabalığın, Metin A. ve yanındakilerle tartıştığını öne sürdü.



Tutuklu sanık Metin A. ise 15 Temmuz akşamı ellerinde sopa olan kalabalığın kendilerine saldırdığını iddia etti.



"Vurmak zorundaydım, FETÖ'cü değilim"



Kendisini korumak amacıyla belindeki silahı çıkartıp havaya ateş ettiğini belirten Metin A, "Yere sıktım amacım korkutmaktı. Sonrasında kaçarken müşteki A.G. ile karşılaştık ve onu vurmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.



FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını savunan Metin A, adli bir vaka olan davanın farklı bir yere çekilmeye çalışıldığını ileri sürdü.



Tutuklu sanık, tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, Metin A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisi'nde okunan selaya müdahale etmek isteyenlerin bulunduğu, Türk bayraklarıyla sokağa çıkan darbe karşıtı vatandaşların buna tepki gösterdiği, bu esnada vatandaşların üzerine açılan ateşte Ali G'nin (38) yaralandığı bildirilmişti.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinden silahla ateş ettiği belirlenen Metin A. (43) ile yanındaki C.B. (36), A.C. (24), C.A. (30) ve S.K. (32) gözaltına alınmıştı. Metin A. 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğinde bulunan meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kasten silahla yaralama" suçlamalarıyla tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.