İzmir'de Dalış Festivali

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sualtı zenginlikleri ile doğasını korumak ve dalış turizmini geliştirmek amacıyla 1. Dalış Festivali düzenlendi.



Karaburun İskelesi'nde gerçekleştirilen festivale dalış okullarından 50'ye yakın dalgıç ve dalgıç adayı katıldı.



Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel, yaptığı açıklamada, ilçede dalış turizminin gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz deniziyle Karaburun'u dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Özyüksel, "Karaburun'da dalış potansiyelini ortaya çıkarmak için böyle bir festival düzenledik. 'Karaburun dalışa hazır' sloganıyla bir festival hazırladık. Karaburun keşfedilmemiş, saklı bir cennettir. Amacımız ilçemizin güzelliklerini ortaya çıkarmak." diye konuştu.



Karaburun'un her yıl hem Türkiye'den hem de dünyadan turistleri ağırladığının altını çizen Özyüksel, şunları kaydetti:



"İlçemizi farklı kılan bizim doğal güzelliklerimiz, yapay resiflerin dışında sualtı güzellikleri inanılmaz. Bu anlamda farkedilebilir bir duruma geldiğini görüyoruz. Su altı güzellikleri cazibeli duruma geldi. Dalış turizmiyle ilgilenenler Karaburun'a ilgi göstermeye başladı. Bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Karaburun'a herkesi bekliyoruz. Denizlerimiz çok temiz gerçekten. Festival kapsamında farkındalık yaratmak için de deniz temizliği yapıyoruz."



Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır da bu yıl birincisini düzenledikleri festivali geleneksel hale getireceklerini belirtti.



"Her engelli benim gibi denize dalabilir"



Festival kapsamında bedensel engelli 35 yaşındaki Selim Cengiz, eşi Saadet Cengiz ve dalış eğitmenleri yardımıyla dalış gerçekleştirdi.



Hayattaki en büyük isteğinin dalış yapmak olduğunu söyleyen Cengiz, "Yüzme bilmiyorum, denize gidiyordum ama kıyıda oturuyordum. Hep istiyordum, suyun altında bambaşka bir dünya var. Bütün engelli arkadaşlarımı dalış yapmaya davet ediyorum. Ben yapıyorsam herkes yapar, zorluğu yok. Dalış hocamız yanımızda. Herkesi Karaburun'a davet ediyorum. Engellerimizi yıkalım, suda buluşalım." dedi.



Dalış eğitmeni Veysel Perin de yüzme sporunun insan gelişimi için çok önemli olduğu ifade etti.



Dalgıçların, iskele çevresinde sualtı temizliği yaptığı festivalde açılan stantlarda yöresel ürünler sergilendi.