İzmir'de Cinayet ve İntihar

İzmir'in Aliağa ilçesinde eşini ve yanındaki kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ş, eşi Miray Ş. ile karısıyla ilişkisi olduğu iddia edilen Selahattin D'yi apartmanın girişinde gördü.



Mustafa Ş, yanındaki tabancayla eşi ve Selahattin D'yi öldürdükten sonra intihar etti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.