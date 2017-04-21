İzmir'de Cinayet

İzmir'in Urla ilçesinde 2 günden beri haber alınamayan Deryan Kırmızıbel, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, 19 Nisan'da ortadan kaybolduktan sonra telefon çağrılarına cevap vermeyen 26 yaşındaki Kırmızıbel'in yakınları, durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Deryan Kırmızıbel'in cansız bedenini Kuşçular Mahallesi Çakallar Mevkisi'ndeki arazide buldu.



Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk tespitte, Kırmızıbel'in başından 2 kurşunla vurulduğunu ve darbedildiğini tespit etti.



İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede Deryan Kırmızıbel'in darbedildikten sonra başına isabet eden 2 kurşunla öldüğü belirlendi.



Polis ekipleri, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.