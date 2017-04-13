İzmir'de Cinayet

Buca ilçesinde bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ufuk Mahallesi'nde 10 Nisan'da meydana gelen olayda Mahmuthan Açıl (23) ile A.K. (17) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.



Kavgaya dönüşen olayda Açıl, bıçakla yaralandı.



Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Açıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.