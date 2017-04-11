İzmir'de Cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki dere kenarında bıçakla yaralanmış bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Erol Çinoğlu'nu (43) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çinoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Eşkali belirlenen şüpheliler F.A. (19), H.İ. (19), M.Y. (19), E.K. (19), A.İ. (20), F.S. (17) ve M.H. (17) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Sorgulanmak üzere emniyete götürülen ve uyuşturucu kullandığı belirlenen zanlılardan F.A'nın ilk ifadesinde, maktulle "dereye tuvaletini yaptığı için tartıştıklarını" iddia ettiği öğrenildi.



Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.