İzmir'de Cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kaynaklar Mahallesi'nde ormanlık alana giren tali yol kenarında hareketsiz kişiyi gören bir çoban, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede vücudunda kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan kişinin darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin, kentte 2 gündür devam eden yağmura rağmen henüz ıslanmamamış olmasından dolayı, başka bir yerde öldürülen kişinin ormanlık alana bırakılma ihtimali üzerinde duruyor.



Çevredeki Mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, ölen kişinin kimliğini de belirlemeye çalışıyor.