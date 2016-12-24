İzmir'de Buz Pateni Heyecanı

BUZ Pateni Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, büyük heyecana sahne oldu.



Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda bugün start alan şampiyonaya 11 kulüpten toplam 67 sporcu katıldı. Kızlar, erkekler ve çiftler kategorilerinde yapılan organizasyonda sporcular tüm hünerlerini sergilerken tribündeki izleyenler ve sporcuların aileleri keyifli anlar yaşadı. Şampiyonada ilk gün minik, novice, junior ve senior kızlar ile erkekler kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Aynı salonda yarın da devam edecek şampiyonada bu kez çiftler buz pistine çıkacak.



- İzmir