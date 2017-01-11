İzmir'de Boya Tankeri Yüklü Tır Tünel Bloklarına Çarptı: 1 Yaralı

Bornova ilçesinde boya tankeri yüklü tırın tünelden geçtiği sırada köprünün beton bloklarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kemelpaşa'dan Konak istikametine giden İsmail Kerim idaresindeki 45 AR 416 plakalı üstünde boya tankeri bulunan tır, Ankara Caddesi Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nda bulunan tünelden geçmek istedi.



Bu sırada, tırın üstündeki boya tankeri 4.80 metre yükseklikteki köprünün beton bloklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan beton bloklar yola düştü.



Arkadan gelen Volkan Yalçınkaya (44) yönetimindeki 35 AE 1512 plakalı kamyon da önce beton bloklara ardından tıra çarptı.



Kazada, kamyon sürücüsü Yalçınkaya yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yalçınkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle karayolu araç geçişine kapanırken trafik akışı yan yoldan verildi. Karayolları ekipleri beton blokları kaldırmak için çalışma başlattı.