İzmir'de Bombalı Saldırı! 2 Terörist Öldürüldü, 1 Terörist Aranıyor

İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Adliye önündeki patlamanın ardından çatışma çıkan. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilen 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin de olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerince her yerde arandığı öğrenildi.

İşte adliye önünde öldürülen teröristler;

