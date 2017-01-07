İzmir'de Bombalı Araçları Alan Hain Irak'a Böyle Kaçmış

İzmir Adliyesi'nde 2 kişiyi şehit eden teröristlerden birinin parmak izinden K.Maraş Elbistan nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. İki teröristin Suriye'den Mardin'e, 28 Aralık'ta da İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

İKİ ARACI ALAN HAİN IRAK'A GİTMİŞ

Saldırıda kullanılan iki aracı satın alan teröristlerin kaldığı evin sahibi A.K.'nın 1 Ocak'ta Hakkâri'den Irak'a gittiği tespit edildi.

PKK'NIN 'ÖZEL KUVVETLER' BİRİMİNDEN

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının detaylarına ulaşıldı. PKK'nın 'özel kuvvetler' biriminde eğitim aldığı belirlenen iki terörist Suriye'den önce Mardin'e geldi.

BORNOVA'DAN EV KİRALADILAR

28 Aralık'ta İzmir'e geçen teröristler Bornova'da, Kızılay Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 20 adresinde bir daire kiraladı. Evin sahibi A.K., teröristler için iki araç satın aldı.





ARAÇ İÇİN 12 BİN TL ÖDEDİ

Bombalı saldırıda kullanılan 09 HL 613 plakalı araca 11 bin, kaçış için kullanılacak 45 LV 414 plakalı araca 12 bin lira ödendi. A.K., ruhsatları üzerine aldığı araçları teröristlere teslim etti.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ YOLUN KARŞISINDA İNDİ

Teröristlerden biri, yolun karşısında içinde roketatar ve el bombaları bulunan biri gitar çantası iki çantayla indi. Diğeri, araçla adliye girişinde polis noktasının önünde polis motosikletine çarptı. Terörist araçtan inip kaçmaya başladığı sırada trafik polisi Fethi Sekin havaya ateş açtı.

KURŞUNU BİTTİ, DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN SIRTINDAN VURULDU

Polise ateş açan terörist, araçtaki bombayı patlattı. Karşı kaldırıma geçen teröristin peşine düşen Sekin, birini vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer teröristse çantadan roketatar ve bombaları çıkarmaya çalıştı. Polis memuru Sekin kurşunu bitince geri dönmeye çalışırken sırtından vuruldu. Diğer terörist polislerce öldürüldü.

ELBİSTAN NÜFUSUNA KAYITLI, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ! 2 YIL ÖNCE PKK'YA KATILMIŞ

Adliyenin içine girmeye çalıştıkları belirtilen teröristlerden birinin üzerinden 'Ali Altun' adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı teröristin Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu ve 2015'te PKK'ya katıldığı öğrenildi. İkinci teröristin de kimliği tespit edildi ancak kesinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Patlatılan bombanın ise 150 kilo olduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, inşaat firmalarında çalışan A.K.'ya ait evde gerçekleştirilen aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Saldırıda kullanılan araçları aldığı belirlenen A.K.'nın 1 Ocak'ta Hakkâri Esendere Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçtiği kameralardan tespit edildi. (Habertürk)