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İzmir' de Bombalı Araçla Saldırı (Olayın Hemen Ardından Çekilen Görüntüler) -9

İzmir' de Bombalı Araçla Saldırı (Olayın Hemen Ardından Çekilen Görüntüler) -9

İzmir' de Bombalı Araçla Saldırı (Olayın Hemen Ardından Çekilen Görüntüler) -9

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