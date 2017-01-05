SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Izmir' de Bombalı Araçla Saldırı; 2 Terörist Öldürüldü, 11 Yaralı- Patlayan Araçlardan Görüntü
Izmir' de Bombalı Araçla Saldırı; 2 Terörist Öldürüldü, 11 Yaralı- Patlayan Araçlardan Görüntü
5 Ocak 2017 Perşembe 17:29
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9133605] DHA
9
68
9
sponsored ads
İzmir'de adliye önünde bomba yüklü araçla saldırı
İzmir saldırısında çarpıcı detay! Polisin dikkati faciayı önledi
İzmir Adliyesi önündeki hain saldırıdan ilk görüntüler
İzmir'in göbeğinde çatışma! 2 terörist öldürüldü, 1 terörist kaçtı
Ameliyatla erkek olmuştu! İtirafı canlı yayına damga vurdu
sponsored ads
MİT logolu dosyayla çıkan ROK'un akıbeti belli oldu
Baro başkanı 'İzmir'de neden patlama olmuyor' sözlerini hatırlattı
Çıplak fotoğrafını paylaşıp 750 binlik hesabını banladılar
Yeni takımı belli oldu
sponsored ads
Reina saldırısında yaralanan ABD'liyle ilgili derin şüphe
İzmir'de hain saldırı! Görgü tanığı konuştu: Kendimizi dışarı attık
Ünlü yıldız, tanga bikinisiyle yürek hoplattı
Sıcak gelişme! Bombalı saldırı sonrası dövizde tarihi yükseliş
Çıplak halini tüm dünya gördü! Güzel spiker, sessizliğini bozdu
Çöpleri kullanarak üretiyorlardı! Zabıta bile inanamadı
İbret verici anne! Telefonla konuşuyor, oğlu can çekişiyor
Trump'ın etkisi büyük oldu, piyango Türkiye'ye vurdu!
25 gün önce gözaltına alınan eş başkanlar için karar verildi
Hazır olun! Yılın en kuvvetli kar yağışı geliyor
Darbe davalarında ilk mahkumiyet! 2 komutana ağırlaştırılmış müebbet
Reina saldırganının telefonundan tanıdık isim çıktı
Memura 'fark' müjdesi! İşte aile ödenekleri ile kim ne kadar alacak?
380 iş adamı hakkında gözaltı kararı
Erkekleri yakacak haber! Yargıtay kararını verdi, unutanın işi bitti
Erdoğan, metro açılışında Ankaralılara müjdeyi verdi
ABD'nin eteklerini tutuşturacak 'İncirlik' çıkışı
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı formayı giydi
Binlerce araç yola çıktı! Kar kış dinlemiyorlar
İzmir'deki saldırı sonrası çatışma anlarını kamera böyle kaydetti
Ünlü isimle kaçamak, evliliği bitirdi
Saddam'ı sorgulayan ajan konuştu: Bush'tansa Saddam'ı tercih ederim!
Üniversiteli Gizem'in feci ölümü kamerada
Bu lokanta diğerlerinden çok farklı! Görenler bayılıyor
Kim görmesin! 50 direk dansçısı ünlü politikacı için toplandı
Bir il alarmda! AIDS'li kadınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
Yapımcıya adeta yalvardı: Benden bunu istemeyin
Darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Felç kalan işçiye bugüne kadar duyulmamış miktarda tazminat!
Kürsüye çıkıp siyasal propaganda yaptı, görevliler sessiz kaldı
İzmir'deki hain saldırıyla ilgili hükümetten ilk açıklama
Türk sporunda skandal! Federasyonu silahla bastılar
Arda'nın yeni hocası belli oldu
Kendisine "şeytan" diyen izleyiciye fena patladı
Ankaralının uzun bekleyişi sona erdi! 9 istasyon 17 dakikaya inecekk
Alkolü bırakamayan Erkan, şifayı Afrika'da buldu
Alişan, canlı yayında ölümden döndü
Savcı İzmir'deki saldırıyı anlattı: Çatışma 3-4 dakika sürdü
Reina saldırısının başladığı anlar kamerada
Striptizci kadının acı sonu! Cesedi 12 saat sonra bulundu
Nefes kesen şov! Plajdaki herkes ağzı açık izledi