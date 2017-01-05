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İzmir' de Bombalı Araçla Saldırı; 2 Terörist Öldürüldü, 11 Yaralı- Patlayan Araçlardan Görüntü (10)

İzmir' de Bombalı Araçla Saldırı; 2 Terörist Öldürüldü, 11 Yaralı- Patlayan Araçlardan Görüntü (10)

İzmir' de Bombalı Araçla Saldırı; 2 Terörist Öldürüldü, 11 Yaralı- Patlayan Araçlardan Görüntü (10)

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