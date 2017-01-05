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Izmir' de Bombalı Araçla Saldırı 1 Polis Ile 1 Mübaşir Şehit Oldu-Ek Vatandaşlardan Olay Yerinde...

Izmir' de Bombalı Araçla Saldırı 1 Polis Ile 1 Mübaşir Şehit Oldu-Ek Vatandaşlardan Olay Yerinde...

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Bomba, Polis, Şehit, Vatan
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