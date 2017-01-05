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Izmir' de Bombalı Araçla Saldırı 1 Polis Ile 1 Mübaşir Şehit Oldu- Ek Olaya Ilişkin Fotoğraflar

Izmir' de Bombalı Araçla Saldırı 1 Polis Ile 1 Mübaşir Şehit Oldu- Ek Olaya Ilişkin Fotoğraflar

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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