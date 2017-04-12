İzmir'de Bomba İhbarıyla Tren Durduruldu, Yolcular Tahliye Edildi

İzmir'de, Aliağa-Cumaovası seferini yapan şehir için banliyo treni, gelen bomba ihbarı üzerine Torbalı ilçesinde durdurularak boşaltıldı.



Edinilen bilgiye göre, Aliağa-Cumaovası seferini yapan ve şehir içinde ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde, bir yolcu tarafından bomba ihbarı yapıldı. Tren içerisindeki şüpheli paketi gören yolcu, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Yetkililerle temasa geçen jandarma, hemen bölgeye intikal ederek İzmir'e seyir halinde olan İZBAN trenini Pancar Mahallesi'ndeki durakta durdurdu.



Yolcular tahliye edildi



Tren içerisindeki yolcular hızlı bir şekilde boşaltılırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Uzman köpekler de tren içerisinde arama yaptı. Yolcular bölgeden uzaklaştırılırken, ekipler titiz bir şekilde paketi gözlemledi. Özel kıyafetlerle pakete yaklaşan bomba imha uzmanı, paketin yumurta kolisi olduğunu gördü. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından pakette bomba olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Seferler 1 buçuk saatin ardından yeniden başladı. - İZMİR