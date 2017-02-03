İzmir'de Bisikletle Otobüs Yolculuğu Başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, metro ve İZBAN banliyö hattı trenlerinde bisikletli yolculuğun önünü açan düzenlemelerin ardından, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ilk etapta 60 otobüse özel 'bisiklet aparatı' taktı. 2 bisiklet taşıma kapasiteli aparatlar, kolay kullanımıyla hizmet vermeye başladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kuruluşu ESHOT, otobüslerin önüne aparat ekleyerek bisiklet sürücülerine yolculuk imkanı sunmaya başladı. Aynı anda iki bisikletin taşınabildiği, kolay açılıp kapanabilen sistem, İzmir genelinde ilk etapta 60 solo otobüste hizmete alındı. Otobüsler Bornova, Buca, İnciraltı-Balçova-Üçkuyular, Karşıyaka-Bostanlı ve Konak-Alsancak'tan oluşan Merkez olmak üzere toplam 5 ayrı bölgede hizmet verecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro ve İZBAN trenlerinde bisikletli yolculukların önünü açan düzenlemelerin ardından, bu alanda önemli bir adım daha attı. ESHOT Genel Müdürlüğü, hem bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak çevreci ulaşımı desteklemek hem de bisiklet kullanıcılarından gelen talepleri karşılamak üzerine otobüslerin önüne taşıma aparatı taktı. Aynı anda iki bisikletin taşınabildiği sistem, üzerinde bisiklet yokken otobüsün ön kısmında kapalı durumda kalabiliyor. Bisikletli bir yolcu bineceğinde ise yolcu tarafından pratik bir şekilde açılıyor. Kullanıcı, bisikleti taşıma bölgesine yerleştirdikten sonra yolculuğuna başlayabiliyor. Yolculuğun bitiminde ise bisikleti yerinden çıkararak, düzeneği kapalı konuma getirmek gerekiyor. Tüm bu işlemler çok kısa bir süre içinde, pratik bir şekilde yapılabiliyor. Aparat sisteminin nasıl işlediği, otobüslerin ön camına yapıştırılan bilgilendirme notlarında da görsel ve yazılı olarak yer alıyor.



ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, aparatlı otobüs sayısının, kullanım ve gelen taleplere göre önümüzdeki süreçte artırılabileceğini açıkladı. - İzmir