İzmir'in Kemeraltı Çarşısında Bina Duvarı 3 Aracın Üzerine Yıkıldı

İzmir'in Konak ilçesi tarihi Kemaraltı çarşısında, metruk bir binanın duvarı büyük bir gürültüyle 3 aracın üzerine çökerken, facianın eşiğinden dönüldü.

Konak ilçesi tarihi Kemeraltı Çarşısında ara sokakta metruk halde bulunan bir binanın duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki araçlar molozların altında kaldı. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Meydana gelen olayda, üç araçta büyük hasar oluştu. O sırada bölgede kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.



"BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Aracı hasar gören vatandaşlardan Erkan Vurhan (40), metruk tarzı binalarda önlem alınması gerektiğini söyledi. Aracının kullanılamaz hala geldiğini ifade eden Vurhan, "Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir gürültüyle çöktü. Diğer aracın sahibinin kızı iki dakika önce buradaydı. Büyük bir faciadan dönüldü. Belediyeden bu tür kullanılmayan binalara önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.