İzmir'de Bina Çöktü, Faciadan Dönüldü

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısında iki katlı metruk bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Çarşısı 880. Sokak'ta bulunan boş tarihi bina büyük gürültüyle yıkıldı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı vatandaşlardan alınan bilgiye göre, binanın yağmurdan dolayı çökebileceği ve bu tür binalara önlem alınması gerektiğini söyledi. - İZMİR