İzmir'de Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde valizler içerisinde gümrük kaçağı sigara dağıtımı yapan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Menemen'den Aliağa'ya valizlerle kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda B. K. (36) isimli şahsı elinde valizlerle cadde üzerinde yürürken fark ederek durdurdu. Polis tarafından valizlerde yapılan aramada gümrük kaçağı sigaraların olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.K. isimli şahısla bağlantılı iki iş yerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 150 paket makaron ve 4 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili B.K., K.K. (30) ve İ.B. (40) isimli şahıslar gözaltına alındı. - İZMİR