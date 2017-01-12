İzmir'de Bıçaklı Sopalı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada iki kişi bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgada, bıçaklanan Ayhan Ö. (43) ile başına sopayla vurulan Şahin Ş. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ayhan Ö. ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin Ş'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Polis, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.