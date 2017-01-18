İzmir'de Aynı Aileden 4 Kişiyi Öldüren Şüpheli İntihar Etti (3)

KATLİAMA ŞEMSİYEYLE GELMİŞ



İzmir'in Buca İlçesi'nde, Hüseyin Tiryaki'yi yol kenarında, eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile Behiye Aslan'ı da evlerinde katleden Hakan Kılıç'ın, görüntüleri ortaya çıktı. Hüseyin Tiryaki'yi öldüren Hakan Kılıç, hemen ardından sağanak yağmur altında şemsiyesiyle gelip, aynı zamanda kendisini kamufle ederek apartmana girdi.



Görüntülere göre saat 09.18'de apartmana giren Hakan Kılıç, içeride yaklaşık yarım saat kalıp cinayetleri işledikten sonra, hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlılıkla evden ayrıldı. Yine şemsiye kullanan katil, bu kez hızlı adımlarla yolun karşısına geçip kayboldu.



DÜĞÜNE DESTEK VEREN BABASIYLA TARTIŞMIŞ



Korkunç cinayetin ardındaki sır perdesi ise 4 kişiyi öldüren Hakan Kılıç'ın babası Murtaza Kılıç'ın anlattıklarıyla aydınlandı. Emekli matematik öğretmeni olan Murtaza Kılıç'ın, eşini bir yıl önce kaybeden Aysel Aslan'la evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Murtaza Kılıç'ın üç ay önce evlenen Hüseyin Tiryaki'ye de bankadan 40 bin liraya yakın para çekip yardımda bulunduğu anlaşıldı.



Bunları öğrenen Hakan Kılıç'ın babasıyla tartıştığı ve aralarının da bir süredir açık olduğu tespit edildi. Annesinin 4 yıl önce ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Hakan Kılıç'ın cinayetleri de bu nedenle işlediği üzerinde durduğu ifade edildi. Bu arada cinayetin işlendiği evin kapısı da savcılık talimatıyla mühürlendi.



Taylan YILDIRIM / İZMİR



