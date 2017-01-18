İzmir'de Aynı Aileden 4 Kişinin Öldürülmesi

İzmir'in Buca ilçesinde öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde toprağa verildi.



İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hüseyin ve Fadime Tiryaki ile Aysel ve Behiye Aslan'ın cenazeleri, defnedilmek üzere Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine götürüldü.



Hüseyin Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üvey kardeşi Behiye Aslan, Alaşehir'in Şahyar Mahalle Caminde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.



Tiryaki'nin eşi Fadime Tiryaki'nin naaşı ise Sarıgöl ilçesi Dış Kahveler Hüseyin Gümüşlü Caminde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenleri sırasında ailenin yakınları gözyaşı döktü.



- Olay





Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hüseyin Tiryaki'nin cesedi bulunmuş, Tiryaki'nin Menderes caddesi üzerindeki evine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri konutta Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üniversite öğrencisi üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği, 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki'nin cesetlerini bulmuştu.



Tiryaki'nin annesi, üvey kız kardeşi ve eşinin bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.