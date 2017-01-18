İzmir'de Aynı Aileden 4 Kişinin Öldürülmesi

İzmir'in Buca ilçesinde aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlının, Karabağlar ilçesinde evinde silahla intihar eden kişi olduğu iddia edildi.



Karabağlar ilçesinde evinde silahla intihar eden kişiyi araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan Kılıç'ın Buca ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda cesedi bulunan Hüseyin Tiryaki'nin (27) eczanesinde çalıştığı eski patronu olduğunu belirledi.



Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki 3 kadının bıçaklanarak öldürüldüğü eve en son giren kişinin de güvenlik kamerası kayıtlarına göre, intihar eden Hakan Kılıç olduğu tespit edildi.



Kılıç'ın cenazelerin götürüldüğü İzmir Adli Tıp Kurumu önüne gelerek burada aileyi tanıyan kişi olarak işlemlerine yardımcı olduğu, ardından eve giderek intihar ettiği ileri sürüldü.



Bu arada, Kılıç'ın emekli öğretmen olan babası Murtaza Kılıç'ın gözaltına alındığı öğrenildi.



Cenazeler teslim edildi



Öter yandan silahla vurularak ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulunan Hüseyin Tiryaki (27), evlerinde bıçakla öldürülmüş bulunan annesi Aysel Aslan (47), üvey kız kardeşi Behiye Aslan (20) ve eşi Fadime Tiryaki'nin (23) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.



Adli Tıp Kurumu önüne gelen Hüseyin Tiryaki'nin kayınpederi Şeref Canbaz, dedesi Abdülbaki Tiryaki, anneannesi Fadime Bozbay ve çok sayıda yakını üzüntü yaşadı.



Cenazelerin Adli Tıp Morgundan çıkarıldığı sırada ağıtlar yükselirken, Fadime Tiryaki'nin babası Şeref Canbaz, "ben seni gelin vermiştim. Bu nasıl vahşet, cenazeni alıyorum. Senin yerine ölen ben olsaydım" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.



"Abimin sırdaşı gibiydi"



Hüseyin Tiryaki'nin üvey kardeşi lise öğrencisi Emrecan Asalan gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü İzmir Adliyesinde devam eden stajı için evden ayrıldığını ifade etti. Aslan, annesi, ağabeyi, ablası ve yengesini öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edilen Hakan Kılıç'ı daha önceden tanıdıklarını, ağabeyinin de bir süre eczanesinde çalıştığını ve arkadaş olduklarını anlattı.



Kılıç'ın cinayetleri neden işlediği konusunda fikrinin olmadığını söyleyen Aslan, "Hakan Kılıç ve babası Murtaza Kılıç ile ailecek görüşüyorduk. Annesini 4 yıl önce trafik kazasında kaybeden Hakan Kılıç'ın psikolojik sorunlar yaşadığını ve halüsinasyonlar gördüğünü biliyorum. Hakan Kılıç ağabeyimin sırdaşı gibiydi, bu cinayetlerin neden işlendiği de ikisinin arasında gitti." diye konuştu.



Alaşehir ve Sarıgöl'de toprağa verilecekler



Hüseyin Tiryaki ile annesi Aysel Aslan ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın cenazelerinin ikindi vakti Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar Mahallesi'nde eşi Fadime Tiryaki'nin de Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde defnedileceği bildirildi.



Hüseyin Tiryaki'nin İstanbul'da bulunan öz babası Cuma Tiryaki'nin de cenazeye katılmak üzere geldiği belirtildi.



Öte yandan cesedi yol kenarında bulunan Hüseyin Tiryaki ile Fadime Tiryaki'nin 4 ay önce kaçarak evlendikleri, ailelerin barışmasıyla 3 ay önce de düğünlerinin yapıldığı öğrenildi.



Olay



Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hüseyin Tiryaki'nin cesedi bulunmuş, Menderes caddesi üzerindeki Tiryaki'nin evine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üniversite öğrencisi üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanarak öldürülmüş cesetlerini bulmuştu.