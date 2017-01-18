4 Kişilik Aileyi Katledip Adli Tıp Kurumu'nda Kurbanlarını Teşhis Etmiş

İzmir'in Buca ilçesinde Hüseyin Tiryaki, eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

AİLE KATİLİ TANIDIĞI İÇİN ŞÜPHELENMEMİŞ

Cinayetleri işledikten sonra evinde intihar eden Hakan Kılıç'ın, daha önce yanında çalışan Hüseyin Tiryaki'yi, çok ilaç dağıtması gerektiğini söyleyip, kendisine yardım etmesi için kandırdığı; sabah buluştuktan sonra ise öldürdüğü saptandı. Hakan Kılıç'ın bu cinayetin ardından, aileyi tanıdığı için evlerine geldiği, kurbanlarının da ondan şüphelenmeyip içeriye aldıkları ve ardından öldürüldükleri anlaşıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GİDİP KATLETTİĞİ AİLEYİ TEŞHİS ETMİŞ

Cesetlerin bulunmasının ardından Hakan Kılıç'ın, kurbanlarına otopsi yapılacak olan İzmir Adli Tıp Kurumu'na da gittiği ve burada aileyi tanıyıp, bilen tanışan kişi olarak, kimlik tespitinde bulunduğu ortaya çıktı.



(Cinayetleri işleyen Hakan Kılıç)

ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA BUNALIMA GİRMİŞ

Hakan Kılıç'ın, 4 yıl önce annesini trafik kazasında kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı, sık sık onunla ilgili halüsinasyonlar gördüğü, ifade edildi. Olaydan kısa süre önce, adliyede staj görmek için evden ayrılan, Adalet Teknik Meslek Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emrecan Aslan da, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayda annesi, ağabeyi, ablası ve yengesi öldürülen Aslan "Katille ve babasıyla aile dostu gibiydik. Ama Hakan'ın psikolojik sorunları vardı. Sık sık annesiyle ilgili halüsinasyon görürdü." dedi.



Hakan Kılıç'ın cinayeti, emekli öğretmen olan babası Murtaza Kılıç'ın aileleriyle yakından ilgilenmesi nedeniyle işlediğini düşünmediğini belirten Emrecan Aslan, "Bununla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı 7 - 8 yıldır olurdu. Murtaza Kılıç eşinden boşanalı bayağı olmuştu" diye konuştu. Emrecan Aslan, cinayetin neden işlendiği konusunda bir fikrinin bulunmadığını, ama ağabeyiyle katil Hakan Tiryaki'nin kardeş gibi sırdaş olduklarını, aralarında geçen bir konuşmadan dolayı işlenmiş olabileceğini, bunun da ikisi arasında kaldığını söyledi.



CENAZELER BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bu arada İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi. Hüseyin Tiryaki (27) ile ikinci eşi bir yıl önce intihar eden annesi Aysel Aslan (47) ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın (20) cenazelerinin ikindi vakti Alaşehir'e bağlı Şahyar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.



4 ay önce Hüseyin Tiryaki ile kaçıp evlenen, ardından ailelerin barışmasıyla da düğünleri yapılan 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin (23) de Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde defnedileceği bildirildi. Fadime Tiryaki'nin cenazesini almaya gelen babası Şeref Cambaz, "Ne yaşandığını bilmiyorum. Benim kızım arada kurban oldu." dedi.



BABA DA EMNİYET'TE

Bu arada, 3 kişinin cesetlerinin bulunduğu eve 150 metre mesafede eczanesi bulunan, eşi de din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan bir çocuk babası Hakan Kılıç'ın emekli matematik öğretmeni olan babası Murtaza Kılıç'ın da Emniyet'te bulunduğu, cinayetle ilgisinin olup olmadığına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.