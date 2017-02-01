İzmir'de Asayiş Operasyonu

Tire ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen asayiş operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, iki ilçede haklarında yakalama kararı bulunan 62 kişiye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Tire'de 13, Ödemiş'te ise 8 kişi gözaltına alındı.



Bu kişilerden 12'si tutuklanırken, 9'u serbest bırakıldı.



Tutuklananlar arasında KHK ile astsubaylık görevinden ihraç edilen B.A'nın da olduğu bildirildi.