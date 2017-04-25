İzmir'de Asayiş

İzmir'de yapılan uygulamalar sırasında değişik suçlardan aranan 353 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ekipleri, 17-23 Nisan tarihlerinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda bin 283 araç ve 276 motosikleti kontrol etti, 15 bin 733 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



Kontroller sırasında değişik suçlardan aranan 353 kişi yakalandı.



Söz konusu çalışmalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 8 kuru sıkı tabanca, 7 av tüfeği, 982 gram esrar-bonzai-jameika-hollanda, 6 gram kokain, 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Sorgulanan 276 motosikletten 13'ünün çalıntı olduğu olduğu tespit edildi.