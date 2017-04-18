İzmir'de Asayiş

İzmir'de yapılan uygulamalar sırasında değişik suçlardan aranan 285 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ekipleri, 10 Nisan ve 16 Nisan tarihleri arasında kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda bin 286 araç ve 264 motosikleti kontrol etti, 14 bin 085 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



Kontroller sırasında değişik suçlardan aranan 285 kişi yakalandı.



Söz konusu çalışmalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 60 mermi, 7 kuru sıkı tabanca, 4 av tüfeği, 4 kilo 386 gram esrar-bonzai-jameika-hollanda, 3 gram kokain, 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Sorgulanan 264 motosikletten 17'sinin çalıntı olduğu olduğu tespit edildi.