İzmir'de Asayiş

Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipleri, Güzelbahçe Çamlı Mahallesi'nde jandarmaya başvuran K.P'nin, inşaat işçilerinin haftalık ücretlerini vermek için şantiyeye getirdiği paranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



K.P'nin yanında getirdiği 3 bin 500 lira bulunan çantayı şantiyedeki işçi koğuşlarına bıraktığı beyanı üzerine araştırma yürüten ekipler, bu bölgeye bakan sitelerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Görüntülerde şüpheli hareketler sergilediği ve koğuşların kapısını zorladığı görülen M.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen ve o bölgede işinin olduğunu ileri sürülen M.Ç, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakıldı.



Urla'da hırsızlık



Urla ilçesi Bademler Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında ise bir tekel bayisi işleten H.Ç, jandarmaya yaptığı şikayette, iş yerinin kapı kilidini kırarak giren zanlının burada bulunan cep telefonunu, 6 bin 950 lirayı ve 25 Avro'yu çaldığını beyan ederek şikayetçi oldu.



Yapılan araştırma sonucu eşgali belirlenen ve R.A olduğu tespit edilen zanlı, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.



Suçunu kabul eden R.A, işyeri sahibinin 8 bin liralık zararını karşıladı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.