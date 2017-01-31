İzmir'de Asayiş

İzmir'de polisin geçtiğimiz hafta kent genelinde yaptığı uygulamalar sırasında değişik suçlardan aranan 335 kişinin yakalandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ocak tarihlerinde bin 749 adet araç ile 280 motosikleti kontrol etti, 18 bin 201 kişinin ise GBT sorgusu yapıldı.



Kontroller sırasında değişik suçlardan aranan 335 kişi yakalandı.



Ekiplerin, şehrin değişik bölgelerindeki uygulamalarında ise çeşitli çap ve markalarda 10 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 54 mermi ile 5 kurusıkı tabanca ve 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği ile tüfeklere ait 9 fişek ele geçirildi.



Ekipler ayrıca aramalarda 608 gram esrar-bonzai-jameika, 18 gram kokain ve 12 uyuşturucu hap ile 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Sorgulanan 280 motosikletin 16'sının çalıntı olduğu tespit edilirken, motosiklet sürücülerinden ikisine trafik cezası uygulandı.