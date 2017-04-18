İzmir'de Aranması Olan 285 Kişi Yakalandı

İzmir'de suç ve suçlularla mücadele kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında aranması olan 285 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler suç ve suçlularla mücadele kapsamında 10-16 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında bin 286 adet araç ile 264 adet motosiklet kontrol edilerek 14 bin 085 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgulama neticesinde değişik suçlardan aranması olan 285 kişi gözaltına alındı. - İZMİR