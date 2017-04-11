İzmir'de Aranan 345 Kişi Yakalandı

İzmir'de, polis tarafından geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 345 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 3-9 Nisan tarihlerinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda bin 574 araç ve 341 motosikleti kontrol etti, ayrıca 17 bin 745 kişinin de kimlik sorgulamasını yaptı.



Kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 345 kişi yakalandı.



Söz konusu çalışmalarda ayrıca kontrol edilen 341 motosikletten 30'unun çalıntı, 1'i hacizli olduğu tespit edildi, 12 ruhsatsız tabanca, 57 mermi, 6 kuru sıkı tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek, bin 483 paket kaçak sigara, 22 gram kokain, 82 uyuşturucu hap da ele geçirildi.