İzmir'de Aranan 345 Kişi Yakalandı

İzmir'de, son bir hafta içerisinde 17 bin 745 kişiye yapılan GBT sorgusunda, aranan 345 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyetine bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde asayiş uygulamasına çıktı. Yapılan kontrollerde, bin 574 adet araç ile 341 adet motosiklet kontrol edilip, 17 bin 745 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, 2 araç ile 30 motosikletin çalıntı olarak, 6 araç ile 1 motosikletin yakalamalı hacizli olarak arandığı, değişik suçlardan 299, hırsızlık suçundan 46 olmak üzere toplam 345 kişinin de arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 345 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR