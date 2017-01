İzmir'de Antik Kentin Üstüne Çöp Depolama Alanı Tartışması

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 bin 500 yıllık maden şehrinin bulunduğu alana kurulacağı iddia edilen çöp depolama ve moloz alanıyla ilgili uzmanlar bölgenin yanlış seçim olduğunu değerlendirdi. Emekli Prof.Dr. Arkeolog Veli Sevin, "Burada yaptığımız araştırmalar sonucunda bölgede Efes antik şehri ayarında bir kent gömülüdür. Buranın kazı alanı ilan edilmesi gerekir" dedi.



Ödemiş ilçesinde, 2 bin 500 yıllık maden şehrinin bulunduğu alana kurulacağı iddia edilen çöp depolama alanıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bölgenin kazılarak gün yüzüne çıkartılması gerektiğini ifade eden uzmanlar ise moloz ve çöp dökme seçiminin yanlış olduğunu savundu. Emekli Prof.Dr. Arkeolog Veli Sevin, bölgede 2 bin 500 yıllık bir maden şehri bulunduğunu öne sürerek, "Antik Neikaia bölgesi eski bir maden bölgesidir. Burada yaptığımız araştırmalar sonucunda bölgede Efes Antik Şehri ayarında bir kent gömülüdür. Buranın kazı alanı ilan edilmesi gerekirken, çöp depolama alanı ve moloz dökme alanı olarak belirlenmesi tarihe ve gelecek kuşaklara yapılacak çok büyük bir haksızlıktır" diye konuştu.



Ziraat Mühendisleri Odası Ödemiş Temsilcisi ve belediye meclisi üyesi Özkan Akgün de, seçilen yerin tarihi bir yer olduğunu söyledi. İlçenin Türkönü Mahallesi çevresindeki yerin tarihi öneme sahip olduğunu belirten Özkan, "Bu bölgenin çöple kapatılması değil, kazılarak gün yüzüne çıkarılması gerekir" şeklinde konuştu.



Akgün, "2006 yılından bu yana bölgede yürütülen çalışmalar ne yazık ki Ödemiş'in yararına değildir. Bölgede daha başka atıl alanlar varken antik kent kalıntılarının bulunduğu alanın seçilmesi yanlıştır. Ekim 2015'te, Danıştay 14. Dairesi kararların bozulmasına ve alanda çevre mühendisi, arkeolog, sanat tarihçi, makine mühendisi, ziraat mühendisi ve ilgili mesleki akademisyenlerden oluşan, sayısı sınırsız uzman görüşü ve raporlamasına karar verdi. Şimdi bu sürecin sonlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Kurucaova Muhtarı Tahsin kırkar da, konuyla ilgili Danıştay'ın karar aşamasında olduğunu belirterek tarım alanlarımıza ve tarihe sahip çıkacaklarını söyledi.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise iddialarla ilgili açıklama yaptı. Badem, "Bu konuyu uzunca konuştuk, tartıştık bir oylamaya sunduk. Yapmış olduğumuz oylamada AK Parti ve MHP grubunda 20 tane oy evet verirken, 3 tane hayır, 9 tane de çekimser oy oldu. Ödemiş'in geleceğini korumak bizim de bir numaralı görevimiz. Ödemişte çöp depolama alanı olarak tespit edilen yerin alt kısmında 50 bin metrekarede biz inşaat artığı işleme alanı diye bir alan istedik. Bu alan 2007'lerde benim belediye başkanlığım dönemimde Orman ve Su İşleri Bakanlığından ya da hazineden alındı. 200 küsur bin metrekareydi. İhtiyaç da yoktu; çünkü o zaman Ödemiş tek başına bir ilçe olarak düşünülmüştü. Günlük 100 tonun altında bir çöp çıkıyordu. O çöpe göre bir depolama alanı düzenlenmesi söz konusuydu. Sonra 'antik kent' ile ilgili bir karar çıktı müze ve kurul el koyduktan sonra 110 bin metrekareye düşürüldü. Bununla ilgili yazışmalarımız devam etti. Devlette bu işler çok ağır gider, süreç bitti. Benden sonraki belediye başkanı sayın Bekir Keskin de devlette devamlılık esastır anlayışı gereği Küçük Menderes Çevre Birliği adına bu işi sürdürdü. Küçük Menderes Çevre Birliği adına özel idarelerin maddi katkıları da alınarak burada bir ihale yapıldı. Yer 65 bin metrekarelere düşürüldü. Yani arkeolojik alan 110 bin metrekareydi benim dönemimde. Bize düşen yer biraz daha küçülmüş. 5 milyon 167 bin liralık bir ihale ile bu iş ihaleye çıkarılmış. 2 milyon 735 bin TL'ye ihale edilmiş. Sonunda da 2014 30 Mart yerel seçimlerin olduğu benim yönetimi devir aldığım güne kadar 1 milyon 41 bin 805 lira bu işi yapan adama ödeme yapılmış" dedi.



"Büyükşehir'in kararı dururken biz neden kaldıralım?"



Başkan Badem şöyle devam etti:



"Zaten biz de aldığımız meclis kararıyla büyükşehir çöp depolama alanından vazgeçtiği takdirde biz de hiç bir itiraz etmeden bu alandan vazgeçiyoruz. Yani büyükşehir arkeoloji alan sıfır olan kısımdan vazgeçsin. Üst taraf olmayacaksa alt tarafta olmayacak. Büyükşehir'in kararı dururken biz neden kaldıralım? Çöp depolama alanı dururken bizim alanımızın kaldırılmasının bir anlamı yok. Birileri böyle istedi diye biz projemizden vazgeçemeyiz. Kentimizi ve kentimizin geleceğini korumak belediye başkanı olarak benim bir numaralı görevim. Her fırsatta insanlarımızın yanında oluyoruz. Önümüzdeki dönemde kenti yönetecek olanlara görevi en sağlıklı şekilde devretmek bizim en önemli vazifemizdir." - İZMİR