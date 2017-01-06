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İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti - Ek Fotoğraflar
İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti - Ek Fotoğraflar
6 Ocak 2017 Cuma 02:17
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[9134577] DHA
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