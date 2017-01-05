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İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti (12)

İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti (12)

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel...

İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti (12)

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya'nın hastanelerde tedavisi sürüyor.

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