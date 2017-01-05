BAŞBAKAN İZMİR'E HAREKET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliye'sindeki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına taziyelerini iletmek ve yaralıları da hastanede ziyaret etmek için Ankara'dan uçakla İzmir'e hareket etti.
İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti (13)
BAŞBAKAN İZMİR'E HAREKET ETTİBaşbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliye'sindeki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına taziyelerini iletmek ve yaralıları da hastanede ziyaret etmek için Ankara'dan uçakla İzmir'e hareket etti.
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