İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti (13)

BAŞBAKAN İZMİR'E HAREKET ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliye'sindeki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına taziyelerini iletmek ve yaralıları da hastanede ziyaret etmek için Ankara'dan uçakla İzmir'e hareket etti.