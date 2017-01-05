YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya'nın hastanelerde tedavisi sürüyor.
İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti (12)
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYORİzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel...
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
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