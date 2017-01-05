OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI
İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araç çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı.
İZMİR,
İzmir'de Adliyeye PKK Saldırısı: 2 Şehit, 2 Terörist Ölü Ele Geçti (11)
OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDIİzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı.
OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI
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