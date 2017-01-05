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İzmir'de Adliyesine Saldırı: 2 Terörist Ölü Ele Geçti- Ek Fotoğraflar

İzmir'de Adliyesine Saldırı: 2 Terörist Ölü Ele Geçti- Ek Fotoğraflar

İzmir'de Adliyesine Saldırı: 2 Terörist Ölü Ele Geçti- Ek Fotoğraflar

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