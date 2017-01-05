İzmir'de Polislerin Dikkati Daha Büyük Bir Faciayı Önledi

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ

Teröristlerden 2'si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti.

11 YARALI VAR

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.

POLİSLER DAHA BÜYÜK FACİAYI ÖNLEDİ

Patlamadan hemen önce polislerin teröristeri fark etmesi ise daha büyük bir faciayı önledi. Polisin müdahalesiyle teröristler arabayı infilak ettirmek zorunda kaldı.

VALİ: POLİS DURDURUP ARAMAK İSTEDİ

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da "Polis aracı durdurup aramak istedi, çatışma çıktı. Maalesef, bir polisimiz ve bir müşabirimiz şehit oldu." dedi.